Ucraina, anche Fuori dal coro dopo la Rai cade su bucce di banana

L’uso del videogioco War Thunder per un bombardamento. Il crollo di una scala mobile a Roma del 2018 diventa un momento di panico nella Metro di Kiev

Questa sera il direttore Mario Giordano nella sua trasmissione Fuori dal Coro, fra gli altri servizi, ha fatto un approfondimento sulla guerra in corso in Ucraina.

(La puntata completa Fuori dal coro di martedì 1 marzo 2022: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/martedi-1-marzo_F311546601000801).

Presenti ospiti di tutto riguardo quali il direttore del quotidiano La Verità Maurizio Bel Pietro, il prof. Andrea Zhok, lo scrittore russo Nicolai Lilin, il generale Vincenzo Camporini e una donna ucraina.

Il tutto infarcito da servizi ed da alcune dirette da New York e da Kiev.

Purtroppo, però, anche Giordano è caduto su un paio di bucce di banana perché ha utilizzato immagini e video non corrispondenti alla realtà ucraina.

In un primo momento, come peraltro aveva già fatto la Rai, durante una diretta, ha mostrato una scena del videogioco “War Thunder” con l’Iron Dome in azione, spacciato per un bombardamento su Kiev.

Poi, come se non bastasse, si è messo parlare del panico che si è scatenato nella metropolitana della capitale ucraina durante un bombardamento.

In questo caso, Giordano ha mostrato delle immagini del 2018 quando la scala mobile nella Metro di Roma crollò coinvolgendo i tifosi del Cska Mosca.

Sui social network si è quindi scatenato il finimondo.

“Fuori dal Coro usate lo stesso videogioco del TG2?” Per quanto riguarda la scena del bombardamento.

@Fuori dal Coro usate lo stesso videogioco del TG2? pic.twitter.com/RSaK8ueALp — Alexandra (@Alex52240758) March 1, 2022

Poi, in merito all’altro video “Fuoridalcoro ma siete seri? Queste sono immagini della Metro di Roma e questi sono i tifosi del CSKA. Cosa c’entra con la guerra in Ucraina?”.

#Fuoridalcoro ma siete seri? Queste sono immagini della Metro di Roma e questi sono i tifosi del CSKA. Cosa c’entra con la guerra in #Ucraina? #Russia #UkraineRussiaWar @mariogiordano5 pic.twitter.com/7JQOwCm7QU — AlessandroZoppeddu (@ale_zops) March 1, 2022

Per arrivare a “Non se ne salva uno! Pure Fuori dal coro cade nella trappola dei video fake: le immagini non riguardano la metropolitana di Kiev, ma un frame del crollo della scala mobile nella Metro Repubblica di Roma nel 2018 in cui rimasero coinvolti i tifosi del Cska Mosca.”

Sicuramente è stata una svista di qualche collaboratore che ha utilizzato tali immagini durante il montaggio video. Però, Giordano doveva sicuramente stare più attento nel verificare i filmati.