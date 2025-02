UCI Cinemas riporta in sala, Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa per la Giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo UCI Cinemas riporta in sala, Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa. Prima della proiezione, Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, insieme alla regista Margherita Ferri e il cast incontreranno il pubblico

Venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro bullismo e cyberbullismo, UCI Cinemas ha organizzato alle ore 19:45 una proiezione speciale de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, film che narra la storia di Andrea Spezzacatena, il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo e cyberbullismo.

Prima della proiezione è previsto un incontro con Teresa Manes, madre di Andrea, insieme alla regista Margherita Ferri e tutto il cast del film, che parleranno di bullismo e cyberbullismo, non solo al pubblico presente presso UCI Porta di Roma ma anche a tutti gli altri spettatori del Circuito che saranno collegati via streaming. Il biglietto verrà venduto al prezzo speciale di 5 euro (4 per chi prenota tramite la App gratuita di UCI Cinemas o sul sito www.ucicinemas.it).

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa racconta la vita di Andrea, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film narra di come un semplice errore nel lavaggio di un paio di jeans, che li fece diventare rosa, scatenò una serie di atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti del teenager, culminando con la creazione di una pagina Facebook offensiva che aumentò ulteriormente le molestie nei suoi confronti.

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, distribuito da Eagle Pictures, è diretto da Margherita Ferri, sceneggiato da Roberto Proia e interpretato da Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Andrea Arru, Sara Ciocca e Corrado Fortuna.

Le multisale coinvolte nella diretta streaming delle ore 19:45 sono: UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Bolzano (BZ), UCI Casoria (NA), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Cinemas Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Luxe Megalò (CH), UCI Luxe Palladio (VI), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VE) e UCI Villesse (GO).

Il film verrà proiettato, senza collegamento streaming, alle ore 20:00 presso le multisale: UCI Catania (CT), UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Reggio Emilia (RE) e UCI Roma Est (RM).