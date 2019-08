Uci Cinemas. Continua Kids Club con “Ralph spacca Internet”

NEGLI UCI CINEMAS CONTINUA LA RASSEGNA KIDS CLUB

Negli UCI Cinemas continua KIDS CLUB, la rassegna settimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 4 agosto il protagonista della rassegna sarà Ralph Spacca Internet, il sequel del film del 2012 Ralph Spaccatutto. Il lungometraggio, diretto da Phil Johnson e Rich Moore, vede Ralph e l’amica Vanellope entrare in Internet, un magico mondo popolato da fantastici personaggi come le principesse Disney e guidato da logiche del tutto nuove.

Le multisale UCI in cui KIDS CLUB è proiettata sono: UCI Ancona, UCI Showville Bari, UCI Bicocca (MI), UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (FC), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Parco Leonardo (RM), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Luxe Marcon (VE), UCI Casoria (NA), UCI Porta di Roma, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Roma Est, UCI Torino Lingotto.

INFO: È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

TRAMA RALPH SPACCA INTERNET

Ralph e Vanellope lasciano Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. I due rischieranno tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 50 strutture multiplex, per un totale di 500 schermi.