Tutto pronto per la prima edizione di “Agosto a Peagna”, cinque appuntamenti musicali all’anfiteatro “C. Vacca”

Tutto pronto per la prima edizione di “Agosto a Peagna”. Si apre domani sera, mercoledì 3 agosto, la nuova rassegna musicale in scena all’anfiteatro “C. Vacca” del borgo di Ceriale: sarà il gruppo “Take the Quartet” ad aprire la prima edizione di “Agosto a Peagna”, in calendario cinque appuntamenti nell’estate cerialese.

Quartetto jazz di origine albisolese composto da quattro giovani e appassionati musicisti che, nonostante ancora allievi del conservatorio di Genova “N. Paganini”, sono già protagonisti della scena musicale savonese e non solo.

La formazione è composta da Andrea Amato al contrabbasso, Lorenzo Pescio alla batteria, Giacomo Repetto e Simone Sirello alla chitarra elettrica.

“Take the quartet” eseguirà brani tratti dal tradizionale repertorio jazz e brani fusion di vari autori, da ascoltare e da ballare.

A Peagna una serata in musica nella speciale location del borgo di Peagna e del teatro all’aperto, pronto a trasformarsi in palco per ospitare la nuova manifestazione estiva che si aggiunge al ricco calendario di eventi organizzati dall’amministrazione comunale.

Appuntamento alle ore 21.00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA – RASSEGNA MUSICALE “AGOSTO A PEAGNA” – 2022

Mercoledì 3 agosto – ore 21.00 – concerto jazz “Take the quartet” – A cura dell’associazione “Arte&Musica” di Savona.

Sabato 6 agosto – ore 21.00 – “Dalla Romanza da salotto alla canzone Napoletana” – Recital del tenore Mattia Pelosi accompagnato al pianoforte.

Martedì 9 agosto – ore 21.00 – concerto del corpo bandistico “N.S. Pontelungo” di Albenga.

Mercoledì 23 agosto – ore 21.00 – concerto blues – Duo Claudio Bellato e Leo saracino – A cura dell’associazione Dem’Art di Sanremo.

Mercoledì 24 agosto – ore 21.00 – spettacolo di flamenco – A cura dell’associazione “Melisma” di Loano.