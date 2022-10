Tutto pronto per domani per il Trail di Rapallo

Tutto pronto per domani a Rapallo, sede della seconda edizione del Trail Running, la manifestazione sportiva che già al suo primo anno ha raccolto molti consensi, con le vittorie di Alessio Gatti e Benedetta Broggi.

IL PERCORSO

⛰️Il percorso di gara è adatto a ogni tipo di trailer, costituendo una sfida probante per chi ama le distanze medio-brevi e un test per chi prepara gli ultratrail. Si gareggia infatti su un tracciato di 17 km per 1.271 metri, molto apprezzato da chi c’era lo scorso anno sia per il suo valore tecnico, sia per gli scorci paesaggistici che sa regalare. Ci si affaccia infatti sul Golfo di Rapallo con passaggi che ritemprano lo spirito😇

QUANDO E DOVE

📅L’appuntamento per il 2° TRAIL DI RAPALLO è sul Lungomare della città, nella zona del caratteristico Chiosco della Musica, con il via fissato per le ore 11:00. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 25 euro con pacco gara comprendente una caratteristica maglia personalizzata in materiale completamente riciclato. Chi volesse optare per la non competitiva sulla stessa distanza, il costo è di 20 euro. La gara gode patrocinio del Comune di Rapallo tramite anche il suo brand turistico Hello Rapallo.

👕🎒La maglia è compresa con il pacco gara che comprenderà – il nuovo dessert avena cacao e quello avena vaniglia di The Bridge Bio, una lattina di Beebad, una protein cream al gusto di nocciola, una protein bar oltre ad un fantastico shaker di foodspring. E tanti altri gadget di Ipersoap-PiùMe!

🏆E per i primi assoluti, categoria maschile e femminile, due premi speciali da Boni Sport.