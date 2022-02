Tutti i Colori del Bianco – Winter Edition, degustazione vini a Genova, martedì 15 febbraio

L’associazione Go Wine inaugura il 2022 in Hotel a Genova con l’edizione speciale, la “Winter Edition”, di Tutti i colori del Bianco, evento di degustazione dedicato ai vini bianchi.

TUTTI I COLORI DEL BIANCO – Winter Edition

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO 2022

dalle ore 17.00 alle ore 22.00

Starhotels President **** Corte Lambruschini, 4 – Genova

Al banco d’assaggio e in enoteca sarà possibile apprezzare e degustare la biodiversità e ricchezza del bianco italiano, attraverso una selezione di etichette espressione di differenti vitigni e aree, annate e metodi di vinificazione. Sarà presentato un banco d’assaggio con una selezione di cantine direttamente presenti ad incontrare il pubblico; un’enoteca completerà il panorama della degustazione.

Un’occasione di ritrovo e di degustazione nel segno della ripresa, rinnova un tradizionale appuntamento “bianchista” di Go Wine a Genova nei primi mesi dell’anno.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Tutti i colori del bianco” che Go Wine cura da alcuni anni.

L’evento si svolgerà in sicurezza e con il rispetto delle disposizioni in corso nel periodo della manifestazione: su prenotazione in tre diverse fasce orarie e con numeri contingentati al fine di mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti in sala; presenza di igienizzanti per le mani, utilizzo obbligatorio delle mascherine, ecc…

Rammentiamo inoltre che, in base alle più recenti disposizioni, è richiesto il Super Green Pass per partecipare.

Vi chiediamo attenzione sulla modalità di partecipazione: è necessario infatti prenotare per un corretto svolgimento dell’evento e utilizzo degli spazi a disposizione, e per avere la garanzia del posto.

Ecco un primo elenco delle cantine che animeranno il banco d’assaggio (aggiornamenti nei prossimi giorni):

Benforte, Valori e Verdicchio – Cupramontana (An);

Cascina Belvedere 1992 – Mornese (Al);

Castello di Corbara – Orvieto (Tr);

Ceraudo – Strongoli (Kr);

Dorigo – Premariacco (Ud);

Gigante Adriano – Corno di Rosazzo (Ud);

Lombardi – Terzorio (Im);

Molinetto Carrea – Francavilla Bisio (Al);

Rebollini – Borgoratto Mormorolo (Pv);

Ricchi F.lli Stefanoni – Monzambano (Mn);

Tenute Dettori – Sorso (Ss);

Torre Rosazza – Manzano (Ud);

Torre Varano – Torrecuso (Bn);

Vitis Aurunca – Cellole (Ce);

U Tabarka – Cagliari.

Programma, orari e modalità di prenotazione:

Come riferito, per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione entro le ore 12 di martedì 15 febbraio.

Per prenotare potete scegliere tra due modalità:

– compilare il form online presente sul nostro sito internet www.gowinet.it

oppure

– scaricare il modulo di prenotazione e inviarlo a stampa.eventi@gowinet.it

Ore 17,00 -18,30: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: una persona per locale, salvo motivate eccezioni)

La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18,00-20,00: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati;

Ore 20,00–22,00: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 18,00 (€ 12,00 Soci Go Wine, € 15,00 Soci associazioni di settore). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2022. E’ possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi

Per info e prenotazioni: Go Wine – Alba tel. 0173 364631 fax 0173 361147 stampa.eventi@gowinet.it www.gowinet.it