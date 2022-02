A UCI Fiumara arriva La Signora dello Zoo di Varsavia

Il Circuito UCI Cinemas commemora le vittime dell’Olocausto con la rassegna Giornata della Memoria, dal 10 al 16 febbraio l’appuntamento è con La Signora dello Zoo di Varsavia, il film distribuito da M2 Pictures, diretto da Niki Caro e interpretato da Jessica Chastain che racconta la storia di una donna pronta a vedere il buono nel genere umano anche in un’epoca di odio e distruzione.

La storia è ambientata nella Polonia del 1939, dove vivono Antonina e suo marito Jan Żabiński, custode dello zoo di Varsavia, una coppia molto unita sia nella vita privata che in quella professionale. Dopo la distruzione dello zoo a seguito dei bombardamenti nazisti, i due si ritrovano da soli a salvare i pochi animali sopravvissuti. Ma quando i nazisti iniziano la persecuzione degli ebrei, la coppia comincia in segreto a collaborare con la Resistenza cercando di nascondere quante più persone possibile nelle gallerie sotterranee dello zoo.

Le multisale che proietteranno La Signora dello Zoo di Varsavia dal 10 al 16 febbraio sono: UCI Molfetta (BA), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RomaEst (RM), UCI Moncalieri (TO), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM) e UCI Bicocca (MI).

