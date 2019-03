Tutta Genova bike to school, in 400 a Tursi

Ieri tanti ciclisti, circa 400 tra bambini, genitori e amanti della bici al termine di ‘Tutta Genova bike to school’, manifestazione che è terminata con l’arrivo davanti a Palazzo Tursi in via Garibaldi, hanno portato alcune richieste al sindaco Marco Bucci.

In pratica al primo cittadino che è sceso in strada in mezzo ai ciclisti, i ciclisti hanno chiesto alcune facilitazioni per chi usa la bici perché “bisogna smettere di dire che Genova è una città in salita” e “ci sono sempre più persone che usano la bici come mezzo di trasporto”.

I ciclisti vogliono più attenzione per chi usa tale mezzo e chiedono più posteggi antifurto davanti a asili, scuole e piazze, corsie ciclabili sulle strade principali e mezzi pubblici che permettano il trasporto della bicicletta.

Dal canto suo il sindaco si è detto disposto a portare avanti tali proposte ed aprire un nuovo percorso da corso Saffi al Lagaccio, mentre per corso Italia, è stato avviato uno studio.