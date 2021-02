Tunnel via Degola, ennesimo tir incastrato: VVF sul posto

Un tir, per l’ennesima volta è rimasto incastrato nel tunnel che dall’incrocio di via Paolo Reti porta in via Eustachio Degola.

I residenti hanno sentito uno schianto e poi uno stridere di lamiere.

Questa volta, forse perché, entrato a velocità maggiore, è riuscito ad entrare (ma non ad uscire).

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco che stanno utilizzando una macchina con uno speciale disco per liberare il ‘bisonte’ dalla galleria.

Presente anche la Polizia locale che ha sigillato la zona e sta regolando il traffico.

Prestare attenzione. Il traffico in zona risulta congestionato.