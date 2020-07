Tunnel Fontanabuona, Muzio: Governo si muova per inserirlo nelle opere risarcitorie

“Occorre battere il chiodo, in questo momento di trattativa sul rinnovo delle concessioni autostradali, per far inserire tra le opere risarcitorie il tunnel di collegamento tra la costa e la Val Fontanabuona. E’ un’occasione unica quella che ci si presenta davanti, e occorre che il Governo, se davvero ha intenzione di realizzare l’infrastruttura, si muova con determinazione in questa direzione”.

E’ quanto ha dichiarato oggi in consiglio regionale il capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio nel corso della discussione della sua interrogazione sul tema del tunnel autostradale della Val Fontanabuona.

“Leggo oggi su un quotidiano economico – ha aggiunto Muzio – che il tunnel sarebbe stato inserito nell’elenco delle opere prioritarie allegato al decreto semplificazioni.

Purtroppo il costo dell’intervento risulta ancora da definire e, per ora, non vi sono risorse disponibili. Mi sembra che non si possano davvero usare toni trionfalistici. In ogni caso ben venga ogni iniziativa che va nella direzione da tutti auspicata.

Lavoriamo tutti uniti per portare a casa un risultato positivo per la Fontanabuona e non solo.

Il tunnel è un’opera di fondamentale importanza per tutto il comprensorio del Tigullio, non soltanto dal punto di vista della viabilità, ma anche da quello economico.

Ricordo che 35 consigli comunali del territorio hanno approvato un ordine del giorno finalizzato alla realizzazione di questa infrastruttura.

Il momento è quello buono, bisogna lavorare e lottare con tutte le iniziative possibili per raggiungere l’obiettivo”.