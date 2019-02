Tunnel Fontanabuona, i sindaci lo vogliono! Ci riusciranno?

I dodici sindaci della Fontanabuona e amministratori di Rapallo in rappresentanza della costa, il sindaco metropolitano Marco Bucci ed il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi pomeriggio si sono riuniti per discutere del tunnel che collega la valle Fontanabuona a Rapallo.

Gli amministratori hanno ribadito L’assoluta necessità della realizzazione di questa opera è stato ribadito da tutti gli amministratori. e Gabriele Trossarello, sindaco di Moconesi nella sua pagina Facebook, ricorda tre motivi importanti per questo tunnel:

«A livello locale per ridare ossigeno alla Fontanabuona mediante la realizzazione di un collegamento veloce (6 minuti) con la A12; a livello comprensoriale per mettere in collegamento l’intera costa sino a Santo Stefano d’Aveto creando una offerta turistica di ineguagliabile pregio; a livello sistemico per creare un bypass al nodo autostradale di Genova».

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e il sindaco di Genova Marco Bucci ribadiscono: «Il progetto definitivo c’è ed è stato trasmesso dal ministero delle infrastrutture alla Regione il 15 maggio 2015; l’intervento è inserito al terzo posto delle opere strategiche liguri dopo la gronda ed il raddoppio della ferrovia di ponente; il costo di 308 milioni di euro è ritenuto alto.»

Gabriele Trossarello conclude dicendo: «Gli impegni strappati sono stati questi” “Perorare in ogni modo la realizzazione del progetto definitivo già approvato; la disponibilità a chiedere ad Anas un nuovo studio di fattibilità per la realizzazione di un tunnel meno costoso (max 120/130 milioni di euro) che renda più semplice reperire i fondi necessari». ABov