Tunisino ruba crostacei surgelati al supermercato: denunciato

I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un 40enne tunisino, pluripregiudicato, per furto.

L’uomo è stato fermato, ieri pomeriggio, per un controllo di routine mentre camminava in via Cantore a Genova Sampierdarena.

Si è mostrato fin da subito molto nervoso ed è stato così invitato ad aprire il voluminoso zaino per farne vedere il contenuto.

All’interno c’erano 7 confezioni di pesce surgelato (gamberoni, misto per risotto, scampi e code di gambero argentino) ancora perfettamente in temperatura, di cui non ha fornito scontrino né spiegazioni credibili circa la provenienza.

Presi contatti con il responsabile del vicino supermercato, da cui presumibilmente provenivano gli articoli, gli agenti hanno avuto la conferma che il 40enne poco prima aveva asportato i prodotti ittici oltrepassando le casse senza pagare.

Tutta la merce è stata riconsegnata al negozio.