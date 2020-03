Trump: stop viaggi da area Schengen, europei non possono entrare in Usa per 30 giorni

Pandemia coronavirus ed emergenza sanitaria.

Oggi il segretario ad interim della Sicurezza interna americano Chad Wolf ha precisato che la decisione del presidente Donald Trump di sospendere per 30 giorni i viaggi dall’Europa per l’emergenza coronavirus riguarda gli stranieri che negli ultimi 14 giorni prima del loro arrivo previsto negli Stati Uniti sono stati in uno dei 26 Paesi dell’area Schengen (di cui non fa parte la Gran Bretagna).

Fanno eccezione i residenti permanenti, i familiari “più vicini” di cittadini Usa e altri individui descritti nella proclamazione del presidente degli Stati Uniti.