Truffatore seriale fermato dai carabinieri grazie a Le Iene

E’ stato rintracciato nel centro storico genovese

Il truffatore seriale Stefano Ramunni, pugliese noto per avere raggirato decine di persone spacciandosi per altri grazie a documenti falsi, è stato fermato dai carabinieri nel centro storico genovese.

Per Stefano Ramunni la nota trasmissione Le Iene aveva dedicato uno speciale andato in onda il 22 aprile con l’inviato Giulio Golia che, grazie alle segnalazioni delle vittime, aveva avviato le ricerche per intervistarlo.

Le indagini nel pomeriggio avevano portato Golia nell’angiporto di Genova.

La presenza delle Iene in via Gramsci non era sfuggita ai carabinieri che sono intervenuti e hanno subito bloccato Ramunni.

Ora l’uomo potrebbe essere fermato in quanto nei giorni scorsi non avrebbe rispettato un obbligo di firma a Milano.