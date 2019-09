Trovato in tasca con due Rolex da 150 mila euro: 72enne denunciato

Potrebbe essere il complice ricettatore delle sexy ladre

Aveva in tasca, dentro un calzino, due Rolex da 150 mila euro e in casa ne aveva altri 5 per un valore di 50 mila euro: orologi di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

A scoprirlo i carabinieri della compagnia Centro nel corso di un controllo nei vicoli del centro storico di Genova per contrastare lo spaccio e la criminalità.

L’uomo, 72 anni, è stato denunciato per ricettazione.

Per gli investigatori, l’anziano potrebbe essere il ricettatore delle sexy ladre di Rolex, le belle ragazze che abbordano anziani per strada e dopo avere ricevuto informazioni alle loro domande ringraziano il malcapitato di turno con un abbraccio con cui gli sfilano l’orologio dal polso.