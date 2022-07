Trovato con la droga e 83mila euro: arrestato dalla polizia a Savona

I poliziotti della Squadra Mobile di Savona hanno effettuato uno specifico servizio antidroga al termine del quale hanno arrestato, in flagranza, un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto, da alcune settimane era monitorato dal personale della Squadra Mobile, mediante servizi di osservazione, controllo e pedinamento, servizi da cui era emerso che l’abitazione dell’individuo era un punto di riferimento per numerosi tossicodipendenti.

L’uomo, alle ore 8,00 circa di sabato 16 luglio, è stato fermato mentre usciva dalla propria abitazione con il cane e sottoposto a perquisizione, durante la quale non ha mai manifestato alcun segno di nervosismo o tenuto atteggiamenti che potessero confermare l’ipotesi che detenesse stupefacenti.

Tuttavia, durante le accurate ricerche all’interno dell’appartamento, al 3° piano di uno stabile popolare nel centro storico di Savona, il personale della Squadra Mobile ha individuato un singolare nascondiglio che l’indagato aveva ricavato scavando il muro perimetrale della casa.

All’interno del nascondiglio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 700 grammi di cocaina, sia in pietra che in polvere, contenuta in vari sacchetti sottovuoto e in parte già suddivisa in dosi; gr. 40 di hashish e l’ingente somma di denaro contante, suddivisa in banconote di vario taglio, per un valore complessivo di circa 83.000 €. Le banconote erano suddivise in mazzette, ognuna delle quali confezionata in sacchetti di cellophane impermeabile.

Sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati 2 bilancini di precisone, materiale per il confezionamento e una agenda relativa alla gestione dell’attività illecita.

L’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.