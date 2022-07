Carlo Felice, I concerti nei Municipi di Genova

I concerti dell’Orchestra e Coro dell’Opera Carlo Felice ad ingresso gratuito portano la grande musica sinfonica e sacra nella città metropolitana di Genova con un primo ciclo concertistico estivo dal titolo Musica in città, che vuole raggiungere in maniera diretta il territorio con programmi di alta qualità artistica, nelle municipalità della Città metropolitana di Genova,in diverse sedi nei municipi III, IV, V, VI VII, VIII. Collaborano all’iniziativa anche il Santuario della Madonna della Guardia e la Comunità di Sant’Egidio.

L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova diretta da Marco Pierobon, altresì solista alla tromba, si esibirà domenica 17 luglio al circolo ARCI Pianacci (Municipio VII), al PGS Auxilium (Municipio III) martedì 19 luglio, nel Parco di Villa Bombrini (Municipio VIII) mercoledì 20 luglio. Il programma musicale delle serate, in omaggio al repertorio del musical dagli anni trenta ai nostri giorni, s’intitola La grande mela, Broadway e il musical e presenta gli arrangiamenti sinfonici firmati da Marco Pierobon di celebri composizioni, come da programma sottostante.

Il Coro dell’Opera Carlo Felice Genova, con al pianoforte Patrizia Priarone, diretti da Claudio Marino Moretti e con i solisti Iolanda Massimo soprano, Alena Sautier mezzosoprano, Antonio Mandrillo tenore, Mariano Buccino basso, saranno protagonisti di tre concerti dedicati alla prima opera sacra di Antonín Dvořák, lo Stabat Mater, che si terranno nell’Abbazia di S. Siro di Struppa (Municipio IV) mercoledì 20 luglio, nella Basilica Nostra Signora dell’Assunta a Sestri Ponente (Municipio VI), venerdì 22 luglio e nel Santuario della Madonna della Guardia, nel Comune di Ceranesi, domenica 24 luglio.

In considerazione dell’alta rilevanza artistica e sociale del progetto, il concerto del Coro dell’Opera Carlo Felice Genova, inizialmente previsto per ìl 20 luglio a Nervi, nel contesto del Nervi Music Ballet Festival 2022, viene realizzato nella prestigiosa e spirituale cornice dell’Abbazia di San Siro di Struppa. ELI/P.

MUSICA IN CITTÀ

I concerti nei Municipi di Genova

Domenica 17 luglio, h. 21.30 Circolo ARCI Pianacci, Via della Benedicta 14, Genova (Municipio VII)

Martedì 19 luglio, h. 21.30 PGS Auxilium, Via Cagliari 1, Genova (Municipio III)

Mercoledì 20 luglio (orario in definizione) Parco di Villa Bombrini, Via Albaro 38, Genova (Municipio VIII)

Mercoledì 20 luglio (orario in definizione) Abbazia di S. Siro di Struppa, via di Creto 64, Genova (Municipio IV)

Venerdì 22 luglio (orario ion definizione) Basilica di Nostra Signora dell’Assunta, Largo Fausto Coppi 3, Genova Sestri Ponente (Municipio VI)

Domenica 24 luglio (orario in definizioen) Santuario della Madonna della Guardia, Piazza Santuario Nostra Signora della Guardia 4, Ceranesi (GE)

PROGRAMMI

LA GRANDE MELA, BROAWAY E IL MUSICAL

JOHN KANDER

New York, New York

(dall’arrangiamento originale di Frank Sinatra)

LEONARD BERNSTEIN

West Side Story Suite: Jet Song, America, Maria, One Hand, One Heart, Somewhere, Gee Officer Krupke, Mambo, Tonight, I Feel Pretty, Cool

JOHN KANDER

Chicago: All That Jazz, When You’re Good to Mama, Cell Block Tango, We Both Reached for the Gun

ANDREW LLOYD WEBBER

The Best of Musical: Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, The Phantom of the Opera, Sunset Boulevard

GEORGE GERSHWIN

Songs: Lady Be good, The Man I love, Strike Up the Band, It Ain’t Necessarly So, Someone to Watch Over me, Embraceable You, Fascinatin’ Rhythm, Piano concert in F

Direttore e tromba solista, arrangiamenti: Marco Pierobon

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

STABAT MATER

Per soli, coro e pianoforte op.58 (1876) di Antonin Dvořák

Iolanda Massimo soprano

Alena Sautier mezzosoprano

Antonio Mandrillo tenore

Mariano Buccino basso

Claudio Marino Moretti direttore

Patrizia Priarone pianoforte

Coro dell’Opera Carlo Felice Genova

1. Quartetto, Coro. Andante con moto (Stabat Mater dolorosa)

2. Quartetto. Andante sostenuto (Quis est homo, qui non fleret)

3. Coro. Andante con moto (Eja, Mater, fons amoris)

4. Basso solo, Coro. Largo (Fac, ut ardeat cor meum)

5. Coro. Andante con moto, quasi allegretto (Tui nati vulnerati)

6. Tenore solo, Coro. Andante con moto (Fac me vere tecum flere)

7. Coro. Largo (Virgo virginum praeclara)

8. Duo. Larghetto (Fac, ut portem Christi mortem)

9. Alto solo. Andante maestoso (Inflammatus et accensus)

10. Quartetto, Coro. Andante con moto (Quando corpus morietur)