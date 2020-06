Trovato con 4 grammi di marijuana: arrestato 23enne di Casella

Ieri sera un giovane di Casella è stato fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Savignone, durante un normale servizio per il controllo del territorio.

Identificato in un 23 enne, gravato da pregiudizi di polizia anche per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno perquisito e trovato in possesso di circa 4 grammi di “marijuana”, già suddivisa in dosi, nascosti nella manica della felpa.

Pertanto, il giovane è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La droga è stata sequestrata.