Ieri i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine di un intervento in via Sestri a Genova, hanno denunciato in stato di libertà per “minaccia aggravata in concorso” due cittadini nigeriani di 20 e 30 anni (quest’ultimo con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato).

I due stranieri, dopo un violento alterco tra di loro per futili motivi, hanno minacciato con dei cocci di bottiglia un 21 enne genovese.