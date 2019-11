Tromba d’aria su Lavagna: i danni

Intorno alle 5 di oggi una tromba d’aria si è abbattuta su Lavagna causando danni alle abitazioni e diversi problemi segnalati nella zona dell’ospedale dove è stata strappata una recinzione.

In via Marini la forza del vento ha abbattuto un albero che a sua volta ha fatto cadere un palo della luce.

Due alberi sono caduti in via Riboli e via Don Bobbio, mentre una grossa lamiera si è staccata da un tetto in piazza Marini.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco di Chiavari e Lavagna sono intervenuti nella notte per le numerose richieste di intervento.

Intervento dei vigili del fuoco anche all’uscita dall’autostrada A12 a Lavagna per chi proviene da Genova per alcuni alberi che si sono abbattuti sulla carreggiata.

Ricordiamo che sulle autostrade è segnalata pioggia sulla A12 Genova-Livorno tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante.

Mentre sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova è presente una coda tra Deiva Marina e Lavagna per lavori.

Alle 12.15 è stata emanata un’Allerta meteo rossa fino a mezzanotte nel Levante, che diventerà, poi, arancione fino alle 8 di domani.