Trentenne ruba alcolici alla Coop, poi tenta altro furto: arrestato

Ieri pomeriggio, la Polizia ha arrestato un 30enne italiano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per tentata rapina impropria.

L’uomo, in evidente stato d’ebbrezza, è entrato per ben due volte dentro un supermercato di via Manuzio per cercare di rubare alcune bottiglie di alcolici senza però riuscirci.

In entrambi i casi, infatti, i dipendenti del negozio lo hanno pizzicato costringendolo a lasciare il “malloppo” per poi chiamare la Polizia.

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso intervenuti hanno trovato l’uomo fuori dal negozio ancora in possesso di due bottiglie di alcolici risultate poi rubate presso la Coop di Corso De Stefanis dove gli stessi agenti erano intervenuti qualche ora prima.

Anche in quell’occasione un soggetto aveva prelevato alcune bottiglie per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto i poliziotti si sono recati alla Coop e dopo aver visionato le riprese di vigilanza hanno riconosciuto il 30enne come l’autore del furto.

Durante il trasporto in Questura ha cercato di scappare colpendo un agente con tale violenza da procuragli lesioni giudicate guaribili in 13 giorni.

Questa mattina verrà giudicato con rito per direttissima.