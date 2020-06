Marocchino deve espiare pena di nove mesi: arrestato

Questa notte, i poliziotti delle volanti hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 23enne marocchino pluripregiudicato e senza fissa dimora.

Il ragazzo è stato fermato in via Brigata Liguria per un controllo mentre passeggiava con un suo connazionale.

Entrambi sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati in Questura dove tramite accertamenti in banca dati è emerso carico del 23enne un ordine di carcerazione del Tribunale di Pavia dovendo espiare una pena detentiva di 9 mesi per rapina.