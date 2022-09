TrekYoga, escursione gratuita a Diano Arentino

Ultimo appuntamento lunedì 5 settembre con TrekYoga, escursione gratuita alla scoperta del territorio di Diano Arentino. Il ritrovo previsto è alle 17.30 al Centro Sociale Aldo Trucco, via IV novembre, a Diano Arentino.

La camminata ripercorrerà strade di campagna e pinete immerse nella macchia mediterranea. L’escursione partirà dal Centro sociale e risalirà verso il passo Grillarine, spartiacque con la Vallata del torrente Impero, per raggiungere poi l’Azienda Agricola Beronà, dove si svolgerà la seduta di yoga con l’istruttrice Raquel Macedo dello studio Diano yoga di Diano Marina. Per chi vorrà, a seguire degustazione di prodotti dell’azienda al costo di 10,00 euro.

Il percorso è di circa 7 km per un dislivello di 150 metri circa e una durata di più o meno 4 ore. Il trekking chiude il calendario estivo promosso dal comune di Diano Arentino in collaborazione con Diano Yoga e Diano Trek alla scoperta di angoli panoramici del territorio.

L’iniziativa Trek & yoga è gratuita, per chi desidererà fermarsi all’aperitivo il costo è di 10.00 euro a persona. Per partecipare è richiesta iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 di lunedì 5 settembre alla GAE Davide Fornaro +39 340 2440972. Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone, sarà un percorso fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato di un equipaggiamento adeguato. Si consigliano scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri), tappetino per yoga (disponibile per chi non lo avesse, previo avviso).