Tratto Nervi-Recco chiuso: 2 motociclisti feriti, ancora chilometri di coda in A12

Ancora un incidente intorno al nodo autostradale di Genova. Stamane si sono registrato sette chilometri di coda in A12 tra Nervi e Recco.

Secondo quanto ricostruito dalla Polstrada, una moto ha perso il controllo e, per cause ancora da chiarire, le due persone a bordo sono cadute rovinosamente sull’asfalto ma per fortuna senza gravi conseguenze.

I motociclisti sono stati infatti soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia stradale.

Intanto, nella mattinata di questo ponte festivo del 1° maggio si è registrato traffico intenso su tutte le autostrade liguri.

Disagi in A10, dove si registrano code a tratti tra Arenzano e il bivio A10/fine complanare Savona per traffico intenso.

Sempre in A10 coda tra Genova Aeroporto e Pegli per un veicolo in avaria e code tra Pegli e il bivio A10/A7 per traffico intenso.

In A26 tra Ovada e Masone il traffico intenso rallenta la normale circolazione dei mezzi.

Coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

Coda su Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per traffico intenso.

Coda tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.