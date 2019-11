Tratto chiuso su A10: camion in fiamme in galleria

Complanare di Savona chiusa

Sulla Genova-Savona-Ventimiglia al Km 44.8 in direzione Ventimiglia, la complanare di Savona è stata chiusa in seguito alla chiusura del tratto Savona-Spotorno per un camion in fiamme in galleria.

I veicoli leggeri devono uscire a Savona e possono rientrare a Spotorno dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

I veicoli pesanti provenienti da Milano/Genova e diretti in Francia possono seguire le indicazioni per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, A21 Torino-Piacenza e poi per il Frejus mentre i veicoli pesanti in prossimità di Savona possono percorrere la A6 Torino-Savona e poi il Frejus.