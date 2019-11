E’ ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale VVF di Savona che stamane sono giunti sulla Autostrada A10 in provincia di Savona, per un incendio di un mezzo pesante verificatosi, per cause che non si conoscono, in galleria.

Sul posto è presente la Squadra 11 proveniente dalla Centrale di Savona, 11R rincalzo con autobotte, 12R con Carro Auto protettori, in supporto anche il Funzionario di turno e il Comandante Provinciale dei VVF Savona.