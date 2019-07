Tratto chiuso A7 | 9 km di coda tra Bolzaneto e Busalla

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano è stata disposta la chiusura del tratto tra Busalla e Ronco Scrivia.

E’ presente una coda di 9 km tra Genova Bolzaneto e Busalla.

La chiusura del tratto è stata disposta per l’incendio di un autolavaggio adiacente l’autostrada in località Ronco Scrivia.

Per chi si trova in viaggio verso Milano, spiega Autostrade per l’Italia, deve uscire a Busalla dove si registrano 9 km di coda ed è possibile rientrare a Ronco Scrivia dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

In alternativa per chi da Genova viaggia verso Milano, si consiglia di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce e riprendere la A7 utilizzando la Diramazione per Novi Ligure o la A21 Torino-Brescia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO

Sulla A7 Milano-Genova, tra Busalla e Ronco Scrivia, verso Milano, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per l’incendio dell’autolavaggio che è stato spento.

La situazione in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do