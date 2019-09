Transitato questa notte convoglio con pezzi di impalcato per il Ponte | Foto

E’ transitato, intorno alla mezzanotte, per le vie di Genova, attraverso il quartiere di Sampierdarena, il primo trasporto eccezionale per portare i pezzi di impalcato al lato di Levante del cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera.

Per il trasporto sono stati utilizzati quattro mezzi di trasporto per i quattro imponenti conci di acciaio, il più grande dei quali lungo 15 metri e largo 10, accompagnati da quattro veicoli di scorta tecnica.

Il convoglio è partito dalla banchina di Ansaldo Energia-Arcelor Mittal, dove i conci erano arrivati via mare dallo stabilimento di Fincantieri a Castellamare di Stabia. Ha attraversato piazza Vittorio Veneto e subito dopo, piazza Montano, passandoo sotto il ponte della ferrovia. Poi via Reti e via Fillak, per giungere al cantiere.

Oltre alle persone direttamente coinvolte nel trasporto, sono stati impiegati diversi agenti della polizia locale di Genova, per regolamentare il traffico cittadino al passaggio del convoglio.