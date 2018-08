Tragedia in Albania. Muore donna genovese in incidente con scooter

Tragedia italiana in Albania. Una turista genovese Maria Sedda, di 64 anni, è morta ieri in un incidente stradale in Albania, nella zona balneare di Saranda nel sud del Paese balcanico a sud della Baia di Valona, tra le più attrattive per le bellezze paesaggistiche e marine. Il marito, Giuseppe Sciutto, di 63 anni, è rimasto gravemente ferito.

A dare la notizia la polizia albanese attraverso un comunicato.

La coppia di Genova viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio, presa a noleggio, che ha impattato contro un’auto impegnata in una manovra di sorpasso. Sciutto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Saranda, ma non si hanno notizie certe sul suo stato di salute.

L’incidente è’ successo alle 11 del mattino sulla strada Sarande-Butrint, nella zona che si chiama “Kanali i Cukes”,nella regione dell’Epiro tra le più belle aree a nuova vocazione turistica del Paese delle Aquile poco lontano dal confine con la Grecia.

Marcello Di Meglio