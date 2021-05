Tragedia funivia Mottarone, un fermato è il direttore dell’impianto di Rapallo

La funivia al momento risulta chiusa

Enrico Perocchio, direttore d’esercizio per la Ferrovie del Mottarone è uno dei tre fermati per la tragedia della funivia, in cui domenica sono morte 14 persone, ha un incarico analogo anche in Liguria.

Tragedia funivia Mottarone: le tre persone fermate ammettono

E’, infatti, il direttore d’esercizio per la funivia del santuario Nostra Signora di Montallegro a Rapallo.

La notizia dell’arresto dell’ingegnere ha scosso Rapallo dove è considerato uno stimato professionista. Proprio per quanto riguarda la funivia, l’unica in Liguria, ha una collaborazione con il Comune da diversi anni.

La funivia al momento risulta ferma per alcune verifiche già programmate e la sostituzione prevista di alcune parti meccaniche.

Oltre a Perocchio sono in stato di fermo Luigi Nerini, 56enne di Baveno proprietario della Ferrovie del Mottarone e il capo servizio Gabriele Tadini.

Le accuse nei loro confronti sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione degli strumenti atti a prevenire gli infortuni aggravato dal disastro e lesioni gravissime.