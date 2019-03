Traffico | Mattinata problematica sulle strade genovesi per incidenti ed in autostrada

Mattinata problematica sulle strade genovesi ed in autostrada complice il vento forte.

In via Campomorone a Pontedecimo, all’altezza di via Gallino un motocarro si è ribaltato ed una ragazza di 15 anni è rimasta ferita. Soccorsa è stata portata in codice giallo dal 118 all’ospedale Villa Scassi.

Anche in via Marconi si è verificato un incidente ed il traffico è rimasto rallentato.

Entrambe e situazioni sono state risolte.

In autostrada sulla A12 Genova-Livorno si registra vento forte tra Genova Nervi e Sestri Levante

Sempre sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova è presente una coda di 2 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

Coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e Genova Aeroporto in direzione Genova per traffico intenso

Vento Forte sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Prà e Bivio A10/Fine Complanare Savona

Coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Vento Forte sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-GravellonaToce tra il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Traffico in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do

Aggiornamento. Da quanto viene riportato dagli automobilisti sembra risolta la coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova tra Recco e Genova Nervi