Tradizione e innovazione, gli ingredienti per la buona agricoltura

“Tradizione ed innovazione, gli ingredienti per la buona Agricoltura” Giovedì 17 alle ore 11 l’incontro al Salone Orientamenti

“Tradizione ed innovazione, gli ingredienti per la buona Agricoltura”. Stelle nello Sport chiude la lunga stagione degli eventi dedicati al mondo della scuola con un importante evento di “orientamento”. Al Salone promosso da Regione Liguria va in scena Giovedì 17 alle ore 11 l’incontro “Tradizione ed innovazione, gli ingredienti per la buona agricoltura”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Alla Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone sarà proiettato il cortometraggio “ L’Altra Terra” prodotto da Bayer in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Spunto ideale per il “talk” che sarà moderato da Michele Corti a cui parteciperanno Fabio Minoli Rota (Direttore Comunicazione Bayer Italia), Maurizio Gerini (Produttore di Olio e Campione di Motociclismo) e Roberto Panizza (Imprenditore e inventore del Mondiale del Pesto). Il saluto di Ragione Liguria sarà portato da Simona Ferro, Assessore allo Sport e alla Scuola.

Lo short-movie “L’Altra Terra” è stato presentato al Giffoni Film Festival ed è stato selezionato in diverse rassegne cinematografiche sia in Italia che all’estero. Il corto green – in pochi mesi – è già stato apprezzato da oltre 25.000 persone, soprattutto studenti delle scuole superiori di secondo grado in occasione di momenti formativi, di dibattito e orientamento.

Nel raccontare il passaggio di una tenuta agricola dai nonni alla nipote, il regista Daniele Pignatelli fotografa la tradizione del lavoro agricolo che prosegue attraverso l’innovazione. Si continua a produrre il particolare prodotto di quella stessa terra, grazie alla passione tramandata da una generazione all’altra, ma ora con tecniche e app di agricoltura 4.0.

“Agli studenti verrà illustrata l’agricoltura come scoperta di un nuovo stile di vita”, sottolinea Fabio Minoli Rota. “Il lavoro della terra è tra i più antichi del mondo, e nel nostro film abbiamo voluto mettere al centro la tradizione ma presentare anche questa attività come una eccellente occasione per i giovani che in questo settore possono incontrare grandi opportunità. Nel cortometraggio la protagonista, una giovane laureata di 30 anni, prende in mano l’azienda di famiglia e grazie alle nuove tecnologie trasforma la tenuta agricola in un sistema avanzato che controlla da un device”.

L’incontro, ideale per gli studenti delle terze, quarte e quinte superiori, permette di comprendere quanto l’agricoltura rappresenti oggi una opzione per una vita all’aria aperta, in un settore che è un’eccellenza per il nostro Paese. Basti pensare, in Liguria, a olio e basilico e quindi al pesto. In tal senso Maurizio Gerini e Roberto Panizza porteranno le loro esperienze e si confronteranno con gli studenti. Un altro tema in primo piano sarà la sostenibilità dell’agricoltura nei sistemi di oggi.

“Con questo corto, abbiamo deciso di affidarci a un nuovo e innovativo strumento di comunicazione per il mondo agricolo che potesse offrire al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino l’agricoltura e il ruolo che potrà svolgere in futuro per le nuove generazioni”, aggiunge Minoli Rota. “Il cortometraggio è stato girato dopo aver effettuato una ricerca di mercato che ha coinvolto giovani dai 18 ai 28 anni con l’obiettivo di fotografare la loro conoscenza sul settore dell’agricoltura e il rapporto che intercorre tra la Generazione Z e la conoscenza degli strumenti innovativi nel mondo agricolo.

È così nata l’idea di produrre un film che raccontasse una storia che vede protagonista differenti generazioni che ruotano intorno ad una azienda agricola per spiegare come la professione dell’agricoltore rinasce e si aggiorna grazie all’innovazione, al digitale e alle nuove tecnologie, indispensabili per ridurre l’impatto ambientale e promuovere il Made in Italy nel mondo”.

Per Stelle nello Sport è l’evento di chiusura di una lunga stagione. L’adesione delle scuole è stata molto importante e il percorso “educational” del progetto ligure che promuovere la cultura dello sport tra i giovani si chiude dopo oltre 30 incontri con attività e concorsi che hanno coinvolto più di 15.000 studenti nel 2022.