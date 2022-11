Continua il Festival del Teatro Akropolis di Genova tra seminari e spettacoli in programma il 12 novembre.

La penultima giornata del festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis, arrivato alla XIII edizione con la direzione di Clemente Tafuri e David Beronio, sabato 12 novembre comprende il seminario di Marco De Marinis La relazione teatro-città e il suo rovescio: Laboratorialità, apolitologia, Terzo Teatro al Museo Biblioteca dell’Attore (via del Seminario 10) alle 14.30, e due spettacoli in scena nella sede di Sestri Ponente (via Mario Boeddu 10) dalle 20.30: Ça ira diretto e coreografato da Francesco Colaleo e Maxime Freixas di Cie MF, Larva di e con Carlo Massari della C&C Company.

Il laboratorio La relazione teatro-città e il suo rovescio: Laboratorialità, apolitologia, Terzo Teatro rinnova l’occasione di incontrare Marco De Marinis, presenza costante al festival Testimonianze ricerca azioni, già docente di Discipline Teatrali all’Università di Bologna, attualmente parte dell’équipe scientifica permanente dell’ISTA, International School of Theatre Anthropology, diretta da Eugenio Barba.

La storia del teatro contemporaneo è disseminata di laboratori e di comunità teatrali, specie di moderni e laici monasteri che prendono senso e forza proprio dal loro distanziarsi a volte anche fisicamente dalla città e dalla società dello spettacolo che la abita.

È ciò che con Peter Stoterdijk potremmo chiamare apolitologia teatrale. Rivisitare in questa chiave la vicenda, tutt’altro che conclusa (come spesso si dice), del Terzo Teatro, può essere interessante e riservare sorprese.

Il manifesto del Terzo Teatro, inteso come un universo teatrale segnato da una forte etica sociale e da una vocazione radicale, fu scritto da Eugenio Barba nel 1976. Il laboratorio di Marco De Marinis è gratuito con prenotazione obbligatoria e si tiene al Museo Biblioteca dell’Attore.

La sera il Festival si sposta al Teatro Akropolis di Sestri Ponente. Alle 20.30 va in scena Ça ira, che in francese significa “questo andrà” interroga il verbo di moto andare (dove? quando? come?), piuttosto che la sua funzione retorica di espressione d’incoraggiamento.

In scena, i tre interpreti Pieradolfo Ciulli, i coreografi Francesco Colaleo e Maxime Freixas, simili ai soggetti dei quadri del pittore surrealista Max Ernst, hanno sembianze di uomini uccello e compiono un vero e proprio viaggio senza destinazione ultima. Percorrono la diagonale del palco, esplorano tutta la superficie del triangolo rettangolo costruito su questa ipotenusa, per comprendere che alla fine non si va da nessuna parte, ma che «questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte» (Nietzsche).

Il secondo spettacolo, alle 21.45, è Larva di e con Carlo Massari della C&C Company, primo capitolo della ricerca triennale Metamorphosis. Atti di metamorfosi contemporanea. È un’indagine sulle trasformazioni, sul cambiamento, l’alterazione fisica e spirituale dell’essere, la ricerca della propria natura, identità, forma.

L’uomo, animale pensante e dotato di una coscienza individuale, messo in relazione con i suoi istinti più veri e la sua faccia più animalesca. Nell’assopimento, nel torpore, nella stasi, nelle debolezze del quotidiano, la bestia nel cuore è forse l’esplosione di cui abbiamo davvero bisogno per sentirci in qualche modo ancora vivi.

La seconda parte della trilogia Metamorphosis, Blatta, va in scena in anteprima domenica 13 novembre alle 19 al Teatro Akropolis.

Biografie

Marco De Marinis, già professore ordinario di Discipline Teatrali all’Università di Bologna, è stato responsabile scientifico del Centro Teatrale “La Soffitta” dal 2004 al 2017. Fa parte dell’équipe scientifica permanente dell’ISTA, International School of Theatre Anthropology, diretta da Eugenio Barba. Nel 1999 ha fondato la rivista «Culture Teatrali».

Cie MF | Maxime & Francesco è una compagnia francese di danza contemporanea e teatro fisico diretta da Maxime Freixas (Béziers, 1989) e Francesco Colaleo (Napoli, 1988). Francesco e Maxime iniziano il loro percorso come danz’autori nel 2015 con il sostegno del Network Anticorpi XL, che seleziona per la Vetrina della Giovane Danza. Nel 2016 partecipano ad Anghiari Dance Hub. Nel 2018 creano il quintetto Farde-Moi con il contributo dell’azione Resi’Dance XL e del Bando SIAE S’illumina. Nel 2020 debuttano al Festival Oriente Occidente con C’est pas grave. La Cie MF è stata ospite in diversi Festival e rassegne internazionali in Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Italia, Belgio, Marocco, Portogallo, Ungheria e Polonia.

Carlo Massari è un performer, coreografo e creatore transdisciplinare attivo nella scena contemporanea Italiana ed internazionale. Da sempre impegnato nella ricerca di nuovi linguaggi performativi, approfondisce l’ibridazione e commistione tra le diverse discipline artistiche, definendo nella forma “anfibia” un suo tratto distintivo chiaro e riconoscibile. Nel 2011 è co-fondatore di C&C Company, Compagnia di ricerca e produzione nell’ambito del teatro-danza (riconosciuta MIC), per la quale è Direttore Artistico e ne firma le pluripremiate Creazioni: Maria Addolorata (HiverOclytes – Avignone, International Choreographic Competition – Hannover, Tanzpreize – Berna), Tristissimo (Premio Roma Danza, Les Lendemains qui Dansent – Arques), Beast without Beauty (ActFestival – Bilbao), Les Miserables (NID Platform), Right.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

SEMINARIO DI MARCO DE MARINIS: ingresso libero con prenotazione

SPETTACOLI

Intero singolo spettacolo: € 12

Ridotto singolo spettacolo: € 10 (under 28, over 65, Green Card, partner)

Ridottissimo bambini e ragazzi fino ai 17 anni: € 3

PASS GIORNALIERO (nominale)

Permette di assistere a due o più spettacoli di una singola giornata

al prezzo unico di € 15

I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI:

• online su Mailticket

• presso la biglietteria presente nelle sedi di spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’evento

La prenotazione può essere effettuata:

• inviando un WhatsApp o telefonando al 329.1639577 con: nome, titolo, posti (es: Mario Rossi, Dodi 4)

• compilando il form di prenotazione all’interno della pagina di ogni spettacolo sul sito www.teatroakropolis.com

Il XIII Festival Testimonianze ricerca azioni è ideato e prodotto da Teatro Akropolis con il sostegno di Ministero della Cultura

Regione Liguria

Comune di Genova

Società per Cornigliano

Il progetto Testimonianze ricerca azione di Teatro Akropolis ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ART~WAVES.

Per la creatività, dall’idea alla scena che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing art e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Il festival è realizzato in collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Università di Genova, Il Falcone – Teatro Universitario, Museo Biblioteca dell’Attore, GOG- Giovine Orchestra Genovese, Celso – Istituto di Studi Orientali, Mechrí– Laboratorio di filosofia e cultura,

TDV – Teatri di Vetro, Ipercorpo, Associazione Sarabanda, Officine Papage, Anticorpi XL Giovane danza d’autore, Centro Studi Alessandro Fersen, Clec – Centro del Linguaggio Espressivo Contemporaneo,