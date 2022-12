“Tra un gòtto e l’altro” con I Trilli. Appuntamento con lo spettacolo il 10 dicembre alle 21 al teatro Govi di Genova Bolzaneto.

“Tra un gòtto e l’altro” con I Trilli, sabato prossimo.

I Trilli tornano al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto con il nuovo spettacolo Tra un gòtto e l’âtro”, nato da un’idea di Vladi, Davide De Muro e Ivaldo Castellani.

Il titolo prende il nome e spunto dall’omonimo album di Pippo e Pucci del 1977 che venne registrato durante una serata di ribotta in un’osteria genovese da un registratore “clandestino” a loro totale insaputa.

Durante lo spettacolo si proverà a ricreare il clima di quelle vecchie ostaje tanto in voga fino agli anni 80 dove Pippo e Pucci spesso si rintanavano a fare bisboccia con amici e conoscenti, dove fra una portata e l’altra, risata dopo risata, bicchiere dopo bicchiere, venivano fuori delle serate incredibili che duravano fino all’alba.

Al Teatro Govi in scena musici e commedianti, canzoni e monologhi, che trascineranno il pubblico nelle atmosfere di quegli anni, in un clima di spensieratezza, attraverso risate e un pizzico di inevitabile malinconia.

Verranno riprese alcune storiche canzoni, non mancheranno quelle di spirito umoristico che hanno dato il successo ai Trilli come la stessa “Trilli trilli”, passando per il “Trallalero

Antigo”, “Lultimo tango” e “Mille passi o l’è o Pasquin”, fino ad arrivare a brani più impegnati come “Canson da Cheullia” e “Comme t’ei bella Zena”, e altri più recenti “adottati” dai Trilli di oggi, come “Sottoria” e “Violetta di caruggi”.

Lo spettacolo vedrà coinvolta la band al gran completo insieme a tantissimi amici dei Trilli

che si cimenteranno come attori nei personaggi più curiosi e stravaganti dei caruggi.

In dettaglio, i protagonisti saranno:

I musici: Vladimiro Zullo (voce), Alberto Marafioti (piano), Alessandro De Muro (chitarra),

Davide De Muro (chitarra), Fabio Bavastro (basso), Fabrizio Salvini (batteria e

percussioni), Valeria Saturnino (violino).

I commedianti: Francesco Pittaluga, Gilberto Lanzarotti, Ivaldo Castellani, Laura

Monferdini, Odo Tinteri, Marta Lagorio, Monica Pesaresi, Simona Cappelli, Tiziana

Marasco e…

Gli ospiti: il soprano giapponese Megumi Akanuma, il cantante Matteo Merli, il Gruppo

Canterini Val Bisagno, i ballerini Lailani Fiume e Matteo Costa.

Appuntamento sabato 10 dicembre alle ore 21 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti:

Intero € 15 / Ridotto € 12 disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Tra un gotto e

l’atro – Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

 (Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

 (YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì

anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: http://www.teatrogovi.com

Oppure il numero 349 1258020