Toti su visite parenti ricoverati: Tema importante ma occorre prudenza

“Con il calare della circolazione del virus, si pone il tema della riapertura delle visite dei parenti ai ricoverati in ospedale, ovviamente con grande prudenza“. A dirlo il governatore della Liguria Giovanni Toti, a margine di una conferenza stampa a Genova, in merito alla proposta di Linea condivisa di consentire ai parenti le visite per i pazienti fragili negli ospedali.

“Il personale degli ospedali è vaccinato, i pazienti lo sono, anche se non tutti – ha detto Toti – ci sono aree protette e occorre costruire percorsi al sicuro. Non vogliamo rivivere l’incubo di riportare il virus nei nostri ospedali. Lo faremo, con tutta la prudenza del caso e quando i numeri e i direttori sanitari riterranno opportuno poterlo fare in tutta sicurezza”, ha poi aggiunto.