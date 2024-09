Toti su Rete4: Liguria ostaggio dei magistrati, torno a fare il giornalista

“Sono stati i magistrati a tenere in carcere la Liguria, non noi a prenderla in ostaggio”.

Lo ha detto ieri sera l’ex presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, accusato di una presunta corruzione e messo per quasi tre mesi agli arresti domiciliari, ospite di Quarta Repubblica su Rete4.

“I magistrati – ha spiegato Toti – per la prima volta hanno scritto nero su bianco che non ritengono compatibile la carica di governatore con le accuse mosse, nonostante non vi sia né l’attualità né la concretezza del pericolo di reiterazione. All’inizio ho cercato di capire se fosse possibile un dialogo civile che portasse all’equilibrio tra i due poteri”.

Poi, ha continuato, è intervenuto un “fatto tecnico: la Regione Liguria doveva approvare la variazione di bilancio, quindi ho aspettato il voto del consiglio regionale per lasciare la casa politica e in ordine”.

“Dopodiché la decisione” di dimettersi per “non far pagare alla Liguria uno scontro tra poteri”.

“Ora tornerò a fare un po’ il nostro mestiere – ha aggiunto Toti rivolgendosi al collega e conduttore Nicola Porro – mi occuperò di politica da un altro punto di vista. Grazie al direttore Alessandro Sallusti, ed è un onore, qualche pensiero come questo cercherò di scriverlo sul quotidiano Il Giornale che insieme alla tua trasmissione è stato uno dei pochi fari di libertà, ma lo è dal 1974”.

Toti ha poi aggiunto che tornerà in televisione per presentare il libro che sta scrivendo.

C’e’ qualcosa di cui si e’ pentito in questi anni? Gli ha quindi chiesto il conduttore della trasmissione televisiva.

Toti ha risposto: “No. Io sono convinto che il mio dovere di azione politica fosse” anche “di parlare con Spinelli per cui lavorano 2mila liguri nonche’ quando un signore di 80 anni ti invita sul suo yacht ci si puo’ andare.

Se mi accusano di questo posso dire che sono andato nelle sedi di rappresentanza di tantissime imprese a dire che la Liguria e’ molto ospitale e attrattiva dal punto di vista economico e imprenditoriale”.