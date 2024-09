Hotel Savoia, ascensore cade: due feriti. Procura apre inchiesta

Due persone sono rimaste ferite dopo che l’ascensore riservato al personale è caduto per tre piani nell’hotel Savoia, vicino alla stazione di Genova Principe.

E’ successo giovedì scorso e adesso sull’episodio la Procura di Genova ha aperto un fascicolo.

Il pm di turno ha inoltre disposto il sequestro dell’impianto.

A bordo dell’ascensore c’erano sei dipendenti. A un certo punto l’elevatore è caduto dal secondo piano al meno uno. Per il contraccolpo in due sono rimasti feriti: uno in modo lieve, con pochi giorni prognosi, un altro invece ha riportato ferite più gravi e ne avrà per 30 giorni.

Dopo la caduta, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare le sei persone.

Da un primo esame non ci sarebbero cavi rotti e per questo l’ascensore è stato sequestrato in modo da capire cosa non abbia funzionato nell’impianto facendo cadere la cabina per tre piani.