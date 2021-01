Toti: in Liguria Rt attorno a 0,80. Situazione migliora, presto in area gialla

“I dati di oggi sono tutto sommato positivi. Siamo sempre in pandemia, ma rispetto ad altre regioni la situazione è in miglioramento. Continua a calare l’incidenza del coronavirus, a quota sotto 1,8 su 10mila persone, e con un indice R(t) attorno allo 0,80. I nostri dati sono molto precisi e spero ci portino presto in area di criticità gialla”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Domani – ha aggiunto Toti – tornano a scuola gli studenti delle superiori con didattica in presenza al 50%. Si tratta di un ulteriore piccolo passo verso la normalità.

Anche oggi sono stati effettuati molti tamponi, anche se è domenica.

E’ stabile il numero delle persone in terapia intensiva, cresce leggermente quello dei ricoverati, ma si tratta di numero che risente del fatto che la domenica avvengano meno dimissioni, sia perché le residenze per le convalescenze accolgono meno ospiti sia a causa delle turnazioni degli operatori negli ospedali, indispensabili per dare fiato a persone che lavorano senza sosta da mesi.

Oggi abbiamo avuto più ingressi che uscite, ma sono certo che torneremo a scendere.

L’obiettivo è arrivare a quota 600 persone ricoverate alla fine di questa settimana, ma siamo comunque al di sotto della soglia in entrambi i parametri di rischio, cioè il 40% dei posti letto occupati in media intensità e il 30% in terapia intensiva”.