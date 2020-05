Toti: da lunedì 18 in Liguria riapertura spiagge libere e attrezzate, controlli agli accessi

“Da lunedì 18 maggio Regione Liguria riaprirà anche gli accessi alle spiagge libere e attrezzate e ci saranno persone che controllano agli ingressi visto che le persone non potranno stare accavallate”.

Lo ha riportato stasera l’agenzia Ansa, citando il governatore ligure Giovanni Toti.

“I dati – ha aggiunto Toti – confermano inequivocabilmente un calo del coronavirus e ora ci prepariamo a tornare tutti al lavoro. Oggi è stato un sabato davvero buono”.

La nuova ordinanza regionale preannunciata ieri “che d’intesa con altre Regioni entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, non sarà un’ordinanza eversiva nei confronti del Governo. Diremo solo che questa settimana ‘mettiamo a posto le cose’ e che da lunedì 18 si riparte perché non possiamo aspettare più neanche un’ora”.

Poco prima su fb il governatore della nostra regione aveva ribadito “La Liguria non cerca forzature, ma vuole ritornare a lavorare. È giusto che ci siano linee guida uguali per tutte le Regioni ma dal 18 maggio dobbiamo iniziare a diversificare il nostro Paese, sulla base delle esigenze di ogni territorio. Dobbiamo sapere in che modo possiamo riaprire, quali regole dobbiamo applicare, ma soprattutto quando potremo riaprire i confini tra le regioni”.