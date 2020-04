Toti ai sindaci: interdire ulteriormente circolazione delle persone. Pasqua a casa

“Quello che bisogna fare è proseguire con il distanziamento sociale”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“A questo proposito – ha spiegato Toti – ho firmato un’ordinanza che chiede ai sindaci di individuare eventuali zone territoriali per interdire ulteriormente la circolazione delle persone sempre, o in particolari giornate, in vista della Pasqua, per evitare qualsiasi tentazione di assembramento.

Con Marco Bucci e altri sindaci, insieme alle Prefetture, poi faremo il punto. Perché il fine settimana di Pasqua deve assolutamente essere a bassa circolazione di persone”.