Genova, boom domande buoni spesa 100 euro: compilate 5.735 nelle prime ore

Buoni spesa per cibo: “5.735 domande compilate e consegnate in quattro ore, altri 30 negozi convenzionati in aggiunta ai 350 già previsti e più di 10mila telefonate ricevute”.

A differenza del disastro accaduto l’altro giorno con il portale dell’Inps, oggi quello del Comune di Genova ha retto l’onda d’urto.

Tra i primissimi in Italia, il servizio online del Comune di Genova (www.comune.genova.it) da stamane è stato già messo a disposizione dei residenti in città.

Il buono spesa si può utilizzare per acquistare alimenti nei negozi convenzionati e l’iniziativa è dedicata solo a chi si trova in difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus.

“Solo in poche ore – hanno aggiunto i responsabili di Palazzo Tursi – sono oltre 27.000 gli utenti che hanno visitato la sezione specifica e la pagina informativa dedicata al bonus è stata vista 53.000 volte.

In previsione di un grande afflusso al servizio (dalle 8 di questa mattina alle 18.30 sono state 10.243 le telefonate ricevute), oltre al numero fisso 010.5574500 già attivo (e lo sarà sabato, domenica e lunedì dalle 8 alle 22) il Comune di Genova ha deciso di predisporre il numero verde gratuito 800.583940, attivo da domani alle 8.

Il servizio è reso possibile dagli Uffici dei Sistemi informativi del Comune di Genova e con il supporto tecnico e professionale di Liguria Digitale, di Fastweb ed Infomaster. È stata anche modificata la prima schermata del sito istituzionale del Comune per rendere più facile l’accesso al servizio.

Ogni domanda può contenere la richiesta per uno o più buoni spesa per alimenti, in base al numero di componenti del nucleo famigliare.

Le domande si potranno fare fino alla mezzanotte di lunedì prossimo. Poi verrà stilata una graduatoria sulla base dei requisiti indicati sul sito del Comune e s’inizierà subito la distribuzione dei buoni.

In totale, il Comune potrà distribuire circa 30 mila buoni spesa per alimenti.

Sono stati predisposti 25 punti di distribuzione su tutto il territorio cittadino e, per evitare assembramenti, ognuno riceverà un appuntamento, via mail o via telefono, che sarà dato in ordine alfabetico. Quindi verrà invitato a presentarsi nella sede più vicina alla propria residenza.

La distribuzione sarà coordinata anche grazie alla Polizia Locale e alla Protezione civile. Per chi fosse impossibilitato a uscire da casa, si attiverà un servizio di consegna dei buoni a domicilio”.

Intanto, ai 350 negozi di alimentari già convenzionati con il distributore scelto dal Comune, ieri se ne sono aggiunti altri trenta.

Per chiedere di potersi convenzionare, i commercianti devono inviare una mail ai due indirizzi: ClientiTicket.Genova-IT@edenred.com e per conoscenza a suap@comune.genova.it con oggetto la dicitura “Convenzionamento voucher Comune di Genova.