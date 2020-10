Tosi: Santelli ha dimostrato forza e coraggio, esternazioni Castellaro non sono del M5S

“L’esternazione di Paola Castellaro, che peraltro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel M5S, sono state vergognose, inqualificabili e ripugnanti. Non essendo una nostra portavoce, ma semplicemente una persona che in passato si è candidata per diventarlo, abbiamo chiesto che non possa mai più candidarsi con il M5S. Non ci rappresenta e certamente non rappresenta il nostro spirito”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale uscente Fabio Tosi (M5S).

“La tragica morte della presidente della Calabria Jole Santelli – ha aggiunto Tosi – ha lasciato sgomenti tutti noi. Santelli ha combattuto a testa alta una malattia terribile, dimostrando forza e coraggio. Ha perso la sua battaglia. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento così doloroso”.