Tornerà presto operativo il Punto di primo intervento di Albenga

Albenga. Ritornerà operativo al Santa Maria di Misericordia, non appena si allenterà la morsa del virus, il Punto di primo intervento.

Il nosocomio dal mese scorso è stato trasformato a tutti gli effetti in un «Covid Hospital».

Vero che attraverso il triage telefonico, da sempre garantito dal 118, il reparto permetterebbe di gestire in piena sicurezza ed isolamento i pazienti sospetti covid positivi del ponente savonese, rispetto a chi invece va in pronto soccorso a Santa Corona per curare altre patologie e rischia magari un’infezione crociata.

In attesa del ritorno alla normalità continua il lavoro del personale sanitario che da fine febbraio è in prima linea per combattere il coronavirus: 35 sono i letti a disposizione per la Medicina interna al secondo piano sotto la direzione del primario Teresiano De Franceschi, 30 i letti per le Malattie infettive e «area gialla» al terzo piano con il primario Giovanni Riccio, 7 i letti per la Terapia intensiva con il primario Paolo Marin.

A completare i servizi le 7 sale operatorie all’avanguardia dotate di ventilazione a flusso laminare per la prevenzione delle infezioni, facilmente utilizzabili anche come postazioni per letti di rianimazione.