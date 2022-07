Tornano le “Jazz nights a Castelfranco”. A partire da domani tre serate tra mare e musica a Finale Ligure, con grandi nomi del jazz nazionale.

Annullato per motivi di salute il concerto di Sergio Cammariere, si parte domani con Stefano Di Battista quartetto “MORRICONE STORIES”.

In programma giovedì 14 luglio Rosario Bonaccorso “A new Home” Quintet special guest Emanuele Cisi e venerdì 15 Luglio – Gegé Telesforo Quintet “Impossible tour”.

Nell’ambito della rassegna “Castelfranco estate: Teatro e musica in Fortezza”, tornano a Finale Ligure, dal 13 al 15 luglio, le “Jazz Nights a Castelfranco”.

Negli spazi della Fortezza di Castelfranco, per tre giorni consecutivi si alterneranno importanti nomi del panorama Jazz, di valore internazionale e di grande richiamo, culturale e spettacolare.

Tre appuntamenti per vivere Finale tra mare e musica, sperimentando una dimensione di ascolto che unisce un’arte musicale del nostro tempo con la bellezza storica del luogo.

La rassegna prende il via domani, mercoledì 13 luglio con un’immersione nei capolavori di Ennio Morricone insieme a Stefano Di Battista Quartet “Morricone Stories”.

Uno speciale omaggio del sassofonista Stefano Di Battista al compositore e Premio Oscar Ennio Morricone, al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni.

Un matrimonio perfetto tra jazz e una selezione tra le oltre 500 colonne sonore morriconiane: da film come “C’era una volta in America”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “The Mission” e “Veruschka” fino al brano “Flora” che il Maestro scrisse proprio per Di Battista.

Insieme a Stefano Di Battista (alto & soprano saxophon), sul palco della Fortezza ci saranno Daniele Sorrentino (double bass), Andrea Rea (pianoforte) e Luigi Del Prete (batteria).

Per coloro che avessero già acquistato i biglietti per il concerto di Sergio Cammariere, sarà possibile assistere allo spettacolo di Stefano Di Battista, oppure a uno dei due concerti jazz successivi, così come ad un altro degli spettacoli successivi della rassegna. In alternativa, sarà naturalmente possibile chiedere il rimborso.

Le “Jazz Nights a Castelfranco” proseguono giovedì 14 luglio con Rosario Bonaccorso “A new Home” Quintet special guest Emanuele Cisi.

“A New Home” è il titolo dell’ultimo lavoro del contrabbassista e compositore Rosario Bonaccorso. Una “Nuova Casa”, dove uomo, spirito e musica, si ritrovano, creativamente, ad un nuovo punto di partenza. Nuova musica, nuovo gruppo e tanta voglia di comunicare, con poesia, melodia ed energia.

Sul palco della Fortezza insieme a Rosario Bonaccorso (contrabbasso) troviamo tre tra i migliori esponenti del nuovo jazz italiano, Fulvio Sigurtà (tromba e flicorno), Enrico Zanisi (pianoforte), Alessandro Paternesi (batteria) e special Guest uno tra i più amati e conosciuti sassofonisti della scena jazz internazionale, Emanuele Cisi (tenor e sopr. Sax).

Infine, venerdì 15 Luglio sarà la volta del Gegé Telesforo Quintet “Impossible tour”.

Dopo l’uscita del nuovo album “Impossible Tour Live”,

che racconta in musica i 30 concerti realizzati nell’estate del 2021 e rappresenta una tappa importante nella carriera del carismatico ed eclettico vocalist, polistrumentista e producer, tra i più amati personaggi radiotelevisivi italiani,

Gegè Telesforo torna a calcare le scene dal vivo con Pietro Pancella (basso), Domenico Sanna (piano), Michele Santoleri (batteria) e Daniela Spalletta (voce).

Rosario Bonaccorso, direttore artistico delle “Jazz Nights a Castelfranco”, spiega:

“L’edizione 2022 delle Jazz Nights a Castelfranco, creata a quattro mani con il lungimirante e compianto assessore Claudio Casanova, è stata ampliata a seguito dell’ottimo risultato ottenuto nel 2021,

con l’obiettivo di attrarre a Finale Ligure chi ama la buona musica Jazz e che qui scelga di trascorrere alcuni giorni speciali, da vivere tra “Mare” e “Musica”, entrambi di alta qualità.

Il Jazz è una musica che affascina e che ha sempre affascinato chi ama gli aspetti culturali della vita e i suoi importanti valori di bellezza correlati.

Con questo evento potremo quindi ritrovare insieme il piacere e il benessere che può donarci la possibilità di vivere una dimensione di ascolto speciale, in una delle più affascinanti ambientazioni della Liguria”.

Maggiori informazioni

L’appuntamento con i tre concerti delle “Jazz Nights a Castelfranco” è dal 13 al 15 luglio alla Fortezza di Castelfranco – Via Generale Enrico Caviglia, Finale Ligure – sempre alle ore 21.30.

I biglietti per i singoli spettacoli costano 20 euro e sono acquistabili online

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/eventi/2022/stefano-battista-quartet-morricone-stories

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/eventi/2022/rosario-bonaccorso-new-home-quintet-special

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/eventi/2022/gege-telesforo-quintet-impossible-tour

L’abbonamento per le 3 serate costa 48 euro ed è acquistabile online al seguente link:

https://bit.ly/JazzNights_Castelfranco