Tornano gli eventi a Sampierdarena e San Teodoro. Venerdì 28 maggio dalle 16 alle 21 cultura, musica, teatro e mostre con la partecipazione di associazioni attive nei due quartieri del Centro Ovest cittadino

Sbarcano musica, teatro e mostre nello spazio del Centro Civico Buranello e ha ufficialmente inizio la stagione di cultura ed eventi nei quartieri genovesi di Sampierdarena e San Teodoro.

Appuntamento venerdì 28 maggio, dalle 16 alle 21, proprio presso il Centro Civico Buranello, per una giornata ricca di contenuti.

Musica e Cinema sono i temi che le tante associazioni del Centro Civico hanno scelto come filo conduttore degli eventi che si susseguiranno.

Il pomeriggio si svolgerà negli spazi aperti dell’area e nei nuovi voltini che sono stati consegnati al Municipio per farli diventare sale da musica, laboratori di pittura e sede di eventi legati al cinema.

Tanti i momenti significativi “in scaletta”.

L’ingresso negli spazi del Centro Civico sarà regolamentato nel rispetto delle norme anti Covid.

In occasione dell’inaugurazione ci sarà modo di presentare in anteprima le molte novità che animeranno l’estate di Sampierdarena e San Teodoro.

In aggiunta, sarà possibile ascoltare la musica anche in Via Daste, passeggiando per il centro storico con il sottofondo musicale e un po’ di curiosità per venire a visitare i nuovi voltini.

Pertanto sarà un pò come sbarcare sulla Luna, ritrovando la gioia di stare insieme e sorridere, nell’augurio di essere vicini all’uscita definitiva dall’emergenza Covid.