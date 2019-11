Tornano al Museo Doria” i weekend per famiglie a cura di ADM

La Didattica Museale riprende con consueta cadenza settimanale dopo la pausa al Festival della scienza

Sabato 9 novembre alle ore 10:30 per il ciclo “Cuccioli al Museo” si terrà il secondo appuntamento del ciclo di attività pensate espressamente per bambini dai 18 ai 36 mesi.”Cuccioli al Museo” sono alcuni nuovissimi appuntamenti pensati per far vivere il Museo di Storia Naturale di Genova anche ai bambini più piccolini, dai 18 ai 36 mesi.

Le attività sono pensate per la stimolazione sensioriale e per sviluppare la manualità. Inoltre, la condivisione di questo momento ludico e laboratoriale rafforza il legame con il genitore.

Durante l’incontro di sabato saranno osservati i colori degli animali: alcuni fanno di tutto per farsi notare, altri cercano di scomparire. I bambini potranno poi scoprire i colori attraverso la manipolazione delle tempere a dita e, insieme a mamma e/o papà, costruiranno un raccoglitore per collezionare i piccoli “tesori” che la natura ci offre.

Dalle ore 19 alle ore 22 di sabato 9 novembre , è in programma il primo appuntamento del ciclo “Una pizza in Museo” . I bambini dai 6 ai 12 anni potranno trascorrere una serata speciale alla scoperta dei fossili e degli animali del passato, provando ad essere dei piccoli paleontologi. E quale modo migliore di iniziare una nuova avventura se non gustando una buona pizza in compagnia?

Per la giornata di domenica 10 novembre sono in programma due attività, rispettivamente al mattino e al pomeriggio.

Alle ore 11:15 si terrà il laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni:“Il mio vulcano” . L’operatore didattico guiderà i piccoli partecipanti alla scoperta di numerosi minerali e poi, tutti insieme, i bambini costruiranno ciascuno il proprio vulcano.

Alle ore 15 di domenica invece si svolgerà il laboratorio “Vulcani e terremoti” rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. Come è fatta la nostra terra? Quali sono le tipologie di eruzioni vulcaniche? Quali invece gli eventi sismici? A queste e altre domande sarà possibile trovare una risposta partecipando a questa coinvolgente attività, per imparare divertendosi!