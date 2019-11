Fred Bongusto e Santa Margherita Ligure

Addio Fred Bongusto: la sua “Rotonda sul mare” si ispirò alla “Rotonda” di Santa Margherita Ligure.

Se n’è andato, all’età di 84 anni, il cantante Fred Bongusto.

Con «Una rotonda sul mare», leggendaria canzone del 1964, conquistò il cuore degli italiani. Il crooner, apprezzato fin dall’inizio per la sua voce elegante e sensuale, immancabili per oltre vent’anni nei night e nelle balere e nei piano bar non solo in Italia, era nato a Campobasso e da qualche tempo era malato.

Pochi sanno che la sua più celebre canzone, «Una rotonda sul mare» appunto, fu ispirata dalla rotonda sul mare del locale notturno “Covo di Nord-Est” a Santa Margherita Ligure. Altri sostengono che la “rotonda” potrebbe essere anche quella di Villa Porticciolo a Rapallo.

Ad ogni modo, il prossimo anno Fred Bongusto sarà ricordato (attraverso l’interpretazione della celebre canzone dell’estate 1964) nel corso di “Tigulliana Incontri Estate” a Rapallo.