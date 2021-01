Torna questo weekend a Genova Sapori al Ducale

Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio 2021 in Piazza Matteotti a Genova ritorna la Mostra Mercato “Sapori al Ducale” con la cultura e le tradizioni regionali.

​Dopo una forzata pausa ritorna anche nel 2021 l’appuntamento con Sapori al Ducale, evento che ogni mese valorizza e promuove le eccellenze del territorio, per accrescere la cultura del buono e la conoscenza delle tradizioni regionali.

Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio in Piazza Matteotti, sapori di stagione come agrumi e formaggi.

​Saranno presenti anche prodotti locali come olio, olive taggiasche in salamoia, pesto, conserve ittiche a base di acciughe sottosale e sott’olio.

​Da diverse regioni italiane sfizi come il cioccolato artigianale, prodotti di pasticceria secca da unire a infusi e spezie, ma anche liquirizia in tutti i modi per i più golosi.

​Non mancheranno i classici della tavola quotidiana come formaggi emiliani, sardi e piemontesi da accompagnare ai vini del Roero e del Monferrato.

I peperoncini del Ponente ligure molto apprezzati in varie versioni, presenti anche in questa edizione.

«Sapori al Ducale – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – è un’iniziativa culturale che vuole stimolare e mantenere viva nella popolazione il desiderio di approfondire la nostra grande tradizione alimentare e culinaria. La bella stagione rappresenta il momento migliore per aggirarsi tra i banchi di un mercatino, conoscere e farsi consigliare da artigiani del gusto, assaggiare e scegliere materie prime e prodotti d’eccellenza».

La manifestazione Sapori al Ducale, nata su iniziativa del Comune di Genova, è curata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.