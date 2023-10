Torna nel capoluogo, dal 4 al 7 ottobre, Genova per Voi

Torna nel capoluogo, dal 4 al 7 ottobre 2023, Genova per Voi, il bellissimo concorso giunto alla decima edizione

Genova per Voi, il talent per autori di canzoni ideato e diretto dal cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio in collaborazione con il giornalista musicale Franco Zanetti.

L’Università di Genova ospita le tre masterclass, aperte anche al pubblico, che accompagnano i partecipanti del contest alla finale del 7 ottobre al Teatro Stradanuova. I temi affrontati nei tre incontri sono: “Suonare il cinema”, “Musica e intelligenza artificiale” e “Social, piattaforme e diritti”.

Maggiori dettagli al link: https://life.unige.it/genova-per-voi-masterclass-finale-2023

