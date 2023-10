Marelibera 2023 il Festival della Vela Solidale a La Spezia, 70 barche che hanno veleggiato nel golfo con a bordo disabili, bimbi e anziani

Le associazioni del territorio hanno risposto in massa all’invito di Marelibera, festival della vela solidale promosso da Unione Italiana Vela Solidale e organizzato dalla Nave di Carta. Sui pontili d’imbarco c’erano i ragazzi dell’ A.N.G.S.A Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, dell’Anffas Associazione delle famiglie di persone con disabilità intellettivo relazionale, dell’Aniep, della Fondazione Cardinal Maffi, della Fondazione L. Scotto, del Mondo alla Rovescia, di Tandem, del centro di Riabilitazione psicosociale Asl5, del centro antiviolenza Irene, della Fondazione Noi siamo qui, della Ludoteca Civica, della Campus Agrisociale Sant’anna, del settore speciale della canottieri Velocior. Da Milano anche l’Ospedale Bambini Buzzi Onlus ha mandato una barca in rappresentanza.

Tutte queste persone hanno navigato grazie alle barche messe a disposizione dei circoli velici del golfo, Circolo della vela Erix di Lerici, circolo velico la Spezia, le sezioni della Lega Navale della Spezia e Lerici, da Vela Tradizionale, da Acquaaria asd, dalla Uisp La Spezia-Val di Magra, dal Club Nautico di Marina di Carrara, da Parmavela, da Mura a dritta asd, da Fuorirotta asd alle quali si sono aggiunte decine di barche di armatori privati.

Ospite d’onore della veleggiata Marco Rossato, velista con disabilità motoria che ha messo a disposizione la sua barca attrezzata per l’imbarco di carrozzine. Anche il catamarano Spirito di Stella era sulla linea di partenza con a bordo persone con disabilità motoria.

IL PORTO DEI SOGNI: ACCESSIBILITÀ E COMFORT PER TUTTI

Un porto turistico accessibile alle persone con disabilità è un porto migliore per tutti. Questo, in sintesi, è il messaggio che Marco Rossato, velista con disabilità motoria, ha ribadito ieri al dialogo «Il porto dei sogni» in cui si è confrontato con Federica Montaresi, segretario generale dell’Autorità del Sistema Portuale Mar Ligure Orientale.

«Bisogna lavorare perché il porto dei sogni diventi realtà.» Ha detto la Montaresi «L’autorità di sistema portuale accoglie la sfida che arriva dal mondo della vela solidale, riunito qui alla Spezia, di lavorare insieme per migliorare l’accessibilità e il comfort dei porti turistici. Chi è impegnato sul campo con le persone con disabilità può portare un contributo importante al tavolo di lavoro tecnico che già esiste.»

LA MUSICA PER TUTTI: TUTTO ESAURITO AL PIN PER IL CONCERTO DEI LADRI DI CARROZZELLE

Centinaia di persone, con abilità diverse, hanno ballato e cantato ieri sera al PIN insieme ai Ladri di Carrozzelle, la band composta da musicisti con disabilità che ha fatto tappa alla Spezia per Marelibera. Nata trent’anni fa da un laboratorio musicale della Cooperativa Arcobaleno di Frascati, associazione che aderisce all’ UVS. L’apertura a ogni forma di disabilità e il coinvolgimento dei ragazzi del laboratorio ha portato alla creazione di un nuovo genere originale: la musica SBROCK, dove la follia e l’allegria della band si esprime pienamente. In tre decenni la band ha fatto più di 1500 concerti.

Attualmente è ospite fisso della trasmissione di Rai2 “O anche no” dedicato all’inclusione e al mondo dei giovani disabili per raccontare le loro aspettative e i loro sogni.

LA CONSEGNA DELLA BARCA COMUNE E DELLE VELE SOLIDALI ALLA CITTÀ. LA BENEDIZIONE DELLE BARCHE DAVANTI AL TINO.

Domenica mattina il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore alle Politiche sociali Lorenzo Brogi hanno ricevuto in consegna la barca comune costruita dai cittadini di tutte le età, da 1 a 90 anni, durante la tre giorni di Marelibera. Su 200 piccole tavolette di fasciame i bambini, persone con disabilità, cittadini hanno lasciato messaggi sul mare, sulla solidarietà, sul senso di essere una comunità che è «sulla stessa barca». Stamattina il sindaco e l’assessore hanno messo le loro firme.

Ad accompagnare la cerimonia la Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord che, dopo aver eseguito l’inno nazionale, ha animato la Passeggiata Morin conquistando cittadini e turisti. Le barche hanno poi preso il largo per portarsi davanti all’isola del Tino dove Padre Gianluigi Ameglio, cappellano della Stella Maris della Spezia, ha impartito la benedizione, preceduta dalla pregheria a Maria che ha fatto papa Francesco a Lampedusa nel 2013.

La manifestazione si è chiusa alle 17 con il concerto dei piccoli musicisti dell’associazione Crescere Insieme con Musica che ha eseguito brani musicali di tutto il mondo. Un messaggio musicale di pace e accoglienza.